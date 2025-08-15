Αλάσκα: Ποιοι θα πλαισιώσουν τον Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν – Εκτός λίστας ο Βανς

Ανακοινώθηκε η αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στην Αλάσκα:

Μάρκο Ρούμπιο (υπουργός Εξωτερικών)

Χάουαρντ Λάτνικ (υπουργός Εμπορίου)

Τζον Ράτκλιφ (διευθυντής της CIA)

Σκοτ Μπέσεντ (υπουργός Οικονομικών)

Κάρολιν Λέβιτ (εκπρόσωπος Λευκού Οίκου)

Στιβ Γουίτκοφ (ειδικός απεσταλμένος)

Εντύπωση προκαλεί σε πολλούς το γεγονός ότι δεν θα δώσει το «παρών» ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

