Αλάσκα: Ποιοι θα πλαισιώσουν τον Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν – Εκτός λίστας ο Βανς

Ανακοινώθηκε η αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στην Αλάσκα:
- Μάρκο Ρούμπιο (υπουργός Εξωτερικών)
- Χάουαρντ Λάτνικ (υπουργός Εμπορίου)
- Τζον Ράτκλιφ (διευθυντής της CIA)
- Σκοτ Μπέσεντ (υπουργός Οικονομικών)
- Κάρολιν Λέβιτ (εκπρόσωπος Λευκού Οίκου)
- Στιβ Γουίτκοφ (ειδικός απεσταλμένος)
Εντύπωση προκαλεί σε πολλούς το γεγονός ότι δεν θα δώσει το «παρών» ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
