Αλάσκα: Ποιοι θα πλαισιώσουν τον Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν – Εκτός λίστας ο Βανς

REUTERS/Jonathan Drake

16 μέλη συνολικά στη λίστα - Εκτός ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ανακοινώθηκε η αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, στην Αλάσκα:

  • Μάρκο Ρούμπιο (υπουργός Εξωτερικών)
  • Χάουαρντ Λάτνικ (υπουργός Εμπορίου)
  • Τζον Ράτκλιφ (διευθυντής της CIA)
  • Σκοτ Μπέσεντ (υπουργός Οικονομικών)
  • Κάρολιν Λέβιτ (εκπρόσωπος Λευκού Οίκου)
  • Στιβ Γουίτκοφ (ειδικός απεσταλμένος)

Εντύπωση προκαλεί σε πολλούς το γεγονός ότι δεν θα δώσει το «παρών» ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής. 

