Πώς μπορούν να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας – 4 σενάρια (χάρτες)

Μία από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που έχει προκαλέσει αρκετή σύγχυση και αντιδράσεις αφορά την «ανταλλαγή εδαφών» με τη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, υπάρχουν τέσσερα εδάφη της Ουκρανίας που ελέγχει η Ρωσία: το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα.

Τι είδους συμφωνία μπορεί να έχει κατά νου ο Τραμπ;

Τα τέσσερα σενάρια, κατά τους Sunday Times:

1. Κατάπαυση του πυρός «παγώνοντας» την τρέχουσα γραμμή του μετώπου

Η εκεχειρία βασίζεται στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου μήκους 680 μιλίων, η οποία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στατική από το 2022.

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν την προέλασή τους στην ανατολική Ουκρανία- ειδικά τις τελευταίες ημέρες- και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ίσως δεν φανεί διατεθειμένος να σταματήσει την επίθεσή του.

Για παράδειγμα, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να περικυκλώσουν το Ποκρόφσκ, μια πόλη που αποτελεί στόχο εδώ και καιρό. Ακόμη και μικρές εδαφικές κατακτήσεις μπορούν να θέσουν τα logistics και τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας σε κίνδυνο από επιθέσεις από τα ρωσικά FPV drones.

2. Ο Πούτιν παίρνει όλο το Ντονμπάς

Οι δύο επαρχίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ αποτελούν το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας. Οι μάχες μαίνεται στις περιοχές αυτές από το 2014. Η Ουκρανία έχει σχεδόν χάσει ολόκληρο το Λουγκάνσκ, αλλά εξακολουθεί να ελέγχει το ένα τρίτο του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με αναφορές και δημοσιεύματα, ο Πούτιν έχει θέσει την απόκτηση ολόκληρου του Ντονμπάς ως το τίμημα για την εκεχειρία, πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις εδραιωμένες αμυντικές της θέσεις στο Ντονέτσκ- κάτι που έχει απορρίψει κατηγορηματικά το Κίεβο.

3. Ο Πούτιν τα παίρνει όλα

Το 2022, ο Πούτιν προσάρτησε ολόκληρες τις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν είχαν ποτέ τον έλεγχος της πόλης Ζαπορίζια και ηττήθηκαν στο βόρειο Χερσώνα κατά τη διάρκεια ουκρανικής αντεπίθεσης το 2022.

Αλλά με τους Ρώσους στρατιώτες να προελαύνουν, ο Πούτιν μπορεί να ζητήσει περαιτέρω εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία ως το τίμημα για την ειρήνη και να προσπαθήσει να διεκδικήσει και τις τέσσερις αυτές επαρχίες.

4. Ντονμπάς και Ζαπορίζια στη Ρωσία, αλλά η Χερσώνα στην Ουκρανία

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή» εδαφών. Έχει επίσης δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να επιστρέψει κάποια εδάφη στον έλεγχο του Κιέβου.

Μία πιθανή ανταλλαγή θα μπορούσε να φέρει ολόκληρο το Ντονμπάς στον έλεγχο της Ρωσίας με αντάλλαγμα την επιστροφή τμημάτων της Χερσώνας στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό το σενάριο θεωρείται απίθανο γιατί – εκτός από τις ενστάσεις της Ουκρανίας- έτσι «κόβεται» η χερσαία γέφυρα της Ρωσίας προς την Κριμαία, μέσω της Χερσώνας.

