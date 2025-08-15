Καταρρακτώδεις βροχές στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 120 νεκροί

Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου ανεβαίνει έτσι σε πάνω από 400.

Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ επτά άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP