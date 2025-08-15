Μήνυμα 2 λέξεων από τον Τραμπ λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Λίγες ώρες πριν από την ιστορική συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social το λακωνικό αλλά ηχηρό μήνυμα: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλά διακυβεύματα).

Η ανάρτηση – σε κεφαλαία γράμματα και αυτή τη φορά – έρχεται να υπογραμμίσει την κρισιμότητα της συνόδου, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια και αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας και κυρώσεων.

5 ζητήματα αναμένεται να ξεχωρίσουν στις συνομιλίες, ενώ ένα θα μείνει εκτός. Η σύνθεση της 5μελούς ρωσικής αποστολής μαρτυρά το τι μπορεί να συζητηθεί.

Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Χαιρέτησε μόνο προς τις κάμερες και αναχώρησε για Αλάσκα.

