Τα 5 προσώπα που συνοδεύουν τον Πούτιν στην Αλάσκα – Τι αποκαλύπτει η σύνθεση

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα 5 στελέχη που θα πλαισιώσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σημερινή σύνοδο συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα — την πρώτη εδώ και 6 χρόνια.

Η σύνθεση της ρωσικής αποστολής δίνει ενδείξεις για το πού θα εστιάσουν οι συνομιλίες.

Η ρωσική αντιπροσωπεία:

Γιούρι Ουσάκοφ – Προεδρικός σύμβουλος, πρώην πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ.

Σεργκέι Λαβρόφ – ΥΠΕΞ επί πάνω από 20 χρόνια, κεντρικό πρόσωπο στη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Αντρέι Μπελούσοφ – Υπουργός Άμυνας.

Αντον Σιλουάνοφ – Υπουργός Οικονομικών.

Κιρίλ Ντμίτριεφ – Επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), με στενούς δεσμούς με την οικογένεια Πούτιν και ρόλο στις διεθνείς επιχειρηματικές επαφές.

Τι μαρτυρούν τα πρόσωπα για την ατζέντα

Η παρουσία Λαβρόφ και Ουσάκοφ υποδηλώνει βαρύτητα στα διπλωματικά ζητήματα, ενώ η συμμετοχή των υπουργών Άμυνας και Οικονομικών δείχνει ότι θα συζητηθούν τόσο η ασφάλεια και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όσο και το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων.

Ο Λαβρόφ εν τω μεταξύ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα κατά την άφιξή του, με τις ενδυματολογικές επιλογές του.

Ο Ντμίτριεφ προσθέτει στην ατζέντα τον άξονα των επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.