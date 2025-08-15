Τα 5 προσώπα που συνοδεύουν τον Πούτιν στην Αλάσκα – Τι αποκαλύπτει η σύνθεση

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τα 5 στελέχη που θα πλαισιώσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σημερινή σύνοδο συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα — την πρώτη εδώ και 6 χρόνια.
Η σύνθεση της ρωσικής αποστολής δίνει ενδείξεις για το πού θα εστιάσουν οι συνομιλίες.
Η ρωσική αντιπροσωπεία:
- Γιούρι Ουσάκοφ – Προεδρικός σύμβουλος, πρώην πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ.
- Σεργκέι Λαβρόφ – ΥΠΕΞ επί πάνω από 20 χρόνια, κεντρικό πρόσωπο στη ρωσική εξωτερική πολιτική.
- Αντρέι Μπελούσοφ – Υπουργός Άμυνας.
- Αντον Σιλουάνοφ – Υπουργός Οικονομικών.
- Κιρίλ Ντμίτριεφ – Επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), με στενούς δεσμούς με την οικογένεια Πούτιν και ρόλο στις διεθνείς επιχειρηματικές επαφές.
Τι μαρτυρούν τα πρόσωπα για την ατζέντα
Η παρουσία Λαβρόφ και Ουσάκοφ υποδηλώνει βαρύτητα στα διπλωματικά ζητήματα, ενώ η συμμετοχή των υπουργών Άμυνας και Οικονομικών δείχνει ότι θα συζητηθούν τόσο η ασφάλεια και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όσο και το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων.
Ο Λαβρόφ εν τω μεταξύ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα κατά την άφιξή του, με τις ενδυματολογικές επιλογές του.
Ο Ντμίτριεφ προσθέτει στην ατζέντα τον άξονα των επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα.
