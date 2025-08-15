Πόσες είναι οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Τι κρίνουν τα στοιχήματα

Πόσες είναι οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2025; Τα στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket τοποθετούν την πιθανότητα στο 35%.

Το ποσοστό αν και χαμηλό έχει αυξηθεί ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν, καθώς στα τέλη Ιουλίου η πιθανότητα ανερχόταν σε 19%.

Παραμένει πάντως σημαντικά χαμηλότερα από το «ταβάνι» του Μαρτίου όταν τα στοιχήματα έβλεπαν 78% κατάπαυσης του πυρός. Τότε οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε μερικές παύσεις των μαχών.

Μετά τις προσωρινές παύσεις, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάστηκαν, οι μάχες εντάθηκαν με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό drones και πυραύλων εναντίον ουκρανικών στόχων.

