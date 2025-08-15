Ο Πούτιν θα ζήσει σήμερα δύο «Παρασκευές» – Μία στη ρωσική Άπω Ανατολή και μία στην Αλάσκα

Καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε στάση στην πόλη Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει «πλήρη περιφερειακή περιοδεία» με επίσκεψη σε βιομηχανική μονάδα και συνάντηση με τον τοπικό κυβερνήτη.

«Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν την έχει επισκεφθεί πολλές φορές, ακόμη και ως πρωθυπουργός», είπε ο Πεσκόφ.

Η πτήση από τη Μόσχα στη Μαγκαντάν διαρκεί περίπου 8 ώρες, ενώ από εκεί απαιτούνται άλλες 4 ώρες για το Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος. Λόγω της διαφοράς ώρας, ο Ρώσος πρόεδρος θα ζήσει ουσιαστικά… δύο Παρασκευές: μία στη Μαγκαντάν και μία στην Αλάσκα.