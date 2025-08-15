Άφησε την Ουκρανία λόγω…έρωτα. Στο νέο της «σπίτι» κρίνεται το μέλλον της πατρίδας της

Δεκάδες υποστηρικτές της Ουκρανίας συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Άνκορατζ, κρατώντας σημαίες και πανό, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.

Ανάμεσά τους η 40χρονη Χάνα Κορέα, που έφυγε από την Ουκρανία το 2019 για χάρη της αγάπης και σήμερα βλέπει το μέλλον της πατρίδας της να κρίνεται στην πόλη όπου ζει, στο νέο της «σπίτι».

«Όταν μπήκα στον χώρο και είδα τόσους Αμερικανούς να στηρίζουν, δάκρυσα. Ο Πούτιν έπρεπε να είναι στη φυλακή και έρχεται έτσι στην Αλάσκα», είπε στο BBC.

Στο πλευρό των διαδηλωτών και ο βετεράνος του στρατού, Κρίστοφερ Κέλιχερ, που χαρακτήρισε «αηδιαστική» την παρουσία του Ρώσου προέδρου:

«Δεν χρειάζεται να είναι ούτε στην πολιτεία μας ούτε στη χώρα μας. Κι έχουμε στον Λευκό Οίκο κάποιον που θα του κάνει τα χατίρια».

