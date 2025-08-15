Πέντε θέματα που ίσως συζητήσουν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – Και ένα που δεν θα «πιάσουν»

Η σημερινή συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και Ρώσου ομολόγου του μετά την εισβολή των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Όταν ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή, εκφώνησε μια ομιλία ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία «επιδιώκει την ειρήνη». Απέδωσε τον πόλεμο στην επέκταση του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη και χαρακτήρισε την Ουκρανία «μαριονέτα της Δύσης». Σήμερα, μετά από τρεισήμισι χρόνια συγκρούσεων, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει απόψεις.

Από την άλλη, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο υποσχόμενος να μείνει στην ιστορία ως «ειρηνοποιός». Φαίνεται αποφασισμένος να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έχει υποβαθμίσει τις πιθανότητες να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σημερινή συνάντησή του με τον Πούτιν στο Άνκορατζ, υπονοώντας αντ’ αυτού ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής στην οποία θα φιλοδοξείται να παραστούν ο ίδιος, ο Πούτιν και ο ο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι πιο πιθανό να τερματίσει τον πόλεμο.

Ποια είναι, λοιπόν, τα κύρια σημεία που θα εστιάσουν οι συζητήσεων των δύο ηγετών;

Οι Sunday Times καταλήγουν σε πέντε θέματα που είναι πιθανό να «πέσουν» στο τραπέζι και ένα που δεν θα «πιάσουν» Τραμπ και Πούτιν.

Το Ντονμπάς και οι ουκρανικές περιοχές που ελέγχει ακόμα το Κίεβο

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η «απελευθέρωση» του Ντονμπάς είναι ο «πρωταρχικός στόχος» του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να κατακτήσει ολόκληρη την περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις ανατολικές ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου 46.570 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 88%, της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της περιοχής Λουγκάνσκ και το 75% του Ντονέτσκ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ουκρανία ελέγχει ακόμα ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, το οποίο ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα εγκαταλείψει.

Διαβάστε ακόμα:

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Μία από τις «κόκκινες γραμμές» του Πούτιν είναι να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αλλά ο Ζελένσκι θέλει εγγυήσεις ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα επιχειρήσει εκ νέου να εισβάλει στην χώρα.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν φαίνεται να βρίσκεται στο τραπέζι για την Ουκρανία. Ο Τραμπ το απέκλεισε ρητά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η πρόκληση επομένως για τον Τραμπ θα είναι να βρει έναν τρόπο να ικανοποιήσει το αίτημα του Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας με τρόπο που να είναι αποδεκτός από τον Πούτιν. «Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας», αναγνώρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μαζικές απαγωγές παιδιών από τους Ρώσους

Η Ρωσία έχει απαγάγει πάνω από 20.000 παιδιά από την Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής. Η απαγωγή παιδιών ηλικίας μόλις τεσσάρων μηνών είναι μια από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις και ασκείται πίεση στον Τραμπ να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή τους δεν θα συζητηθεί στην Αλάσκα, αναφέροντας ότι τα ανθρωπιστικά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «απευθείας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Είναι ένα ζήτημα που η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ τους», είπε.

Απομάκρυνση αμερικανικών πυραύλων από την Ευρώπη

Ο Πούτιν πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην KGB στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να χωριστεί σε δυτικές και ρωσικές σφαίρες επιρροής και θέλει να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην ήπειρο. Συγκεκριμένα, θέλει να περιορίσει τον αριθμό των πυραύλων του ΝΑΤΟ που μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Έχει δηλώσει ότι οι «μακροπρόθεσμοι όροι ειρήνης» εξαρτώνται από «συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων».

Δεδομένων των δηλώσεών του σχετικά με τους πυραύλους που βρίσκονται στην Ευρώπη, φαίνεται πιθανό ότι ο Πούτιν θα ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ για να αναιρέσει την απόφαση να τοποθετήσει πυραύλους στη Γερμανία και να προσπαθήσει να αναδιαμορφώσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας προς όφελός του.

Πετρέλαιο και σπάνιες γαίες

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες θα «πιάσουν» επίσης τομείς «διμερούς συνεργασίας», συμπεριλαμβανομένου του «εμπορικού και οικονομικού τομέα». Μεγάλο μέρος της κατεχόμενης από τη Ρωσία Ουκρανίας είναι πλούσιο σε ορυκτά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να δοθεί στη Ρωσία οικονομικός έλεγχος της ουκρανικής γης που έχει κατακτήσει, αποκάλυψαν οι Times αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ έχει ήδη υπογράψει συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία.

Ένα άλλο δέλεαρ για τον Τραμπ είναι οι πλούσιοι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο έχει προσφέρει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες την ευκαιρία να ξαναρχίσουν τις γεωτρήσεις στη Ρωσία ως «τυράκι» για οποιαδήποτε συμφωνία.

«Πιστεύουμε ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, καθώς δεν θα ήθελαν να εγκαταλείψουν την ευκαιρία πρόσβασης στους ρωσικούς φυσικούς πόρους», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας και βασικός διαπραγματευτής της Μόσχας, που θα βρίσκεται σήμερα στην Αλάσκα. Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «τεράστιο δυναμικό» στο «πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Κυρώσεις

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Έχει ήδη επιβάλει δασμούς 50% στην Ινδία ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι δασμοί «έσπρωξαν» τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Όταν χάνεις τον δεύτερο μεγαλύτερο πελάτη σου και πιθανότατα θα χάσεις και τον πρώτο μεγαλύτερο πελάτη σου, νομίζω ότι αυτό πιθανώς έχει παίξει κάποιο ρόλο», δήλωσε στο Fox News Radio.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιδιώξει την άρηση ορισμένων από τις υφιστάμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την άρηση των δασμών σε βάρος της Ινδίας. Μπορεί επίσης να θέλει να λειτουργήσει προληπτικά για την προστασία της Κίνας από τους δασμούς καθώς η ασιατική χώρα είναι επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Ο Τραμπ είναι έτοιμος να άρει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας, σύμφωνα με την Daily Telegraph.

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.