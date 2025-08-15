Μαίνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ρωσία – Ουκρανία ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο και λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μαίνονται, σε μία υπενθύμιση πως ο πόλεμος καλά κρατεί.

Ούτε η μεγάλη θρησκευτική γιορτή του Δεκαπενταύγουστου – για Ρώσους και Ουκρανούς Ορθδοδόξους – δεν έφερε παύση.

Στην Ουκρανία ρωσική επίθεση στην πόλη Σούμι, στα βορειοανατολικά, προκάλεσε φωτιά σε πρατήριο καυσίμων το πρωί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ειδικές δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους τη νύχτα, πλήττοντας –μεταξύ άλλων– το διυλιστήριο Syzran στην περιφέρεια Σαμάρα.

Στο σημείο σημειώθηκαν εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά· το διυλιστήριο παράγει καύσιμα που, σύμφωνα με το Κίεβο, τροφοδοτούν τις ρωσικές δυνάμεις.

Στη Ρωσία, τοπικές αρχές στο Ροστόφ επί του Ντον ανέφεραν ότι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κτίρια υπέστησαν ζημιές έπειτα από επίθεση με drone την Πέμπτη. Το βίντεο του περιστατικού έχει επαληθευτεί από το BBC.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις τόσο στην Αλάσκα όσο και στο μέτωπο του πολέμου, στο liveblog της Ναυτεμπορικής.