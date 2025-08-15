Αλάσκα: Γιατί ο Τραμπ και ο Πούτιν επέλεξαν τη στρατιωτική βάση Elmendorf – Richardson

Μία από τις κρίσιμες συναντήσεις των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας πραγματοποιείται στη Joint Base Elmendorf–Richardson, στη βόρεια άκρη του Άνκορατζ, της μεγαλύτερης πόλης της Αλάσκας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση της πολιτείας και ιστορικό σημείο-κλειδί στην αεράμυνα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, απέναντι στην απειλή της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η τοποθεσία επιλέχθηκε γιατί μπορεί να ανταποκριθεί στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο Τραμπ είχε επισκεφθεί τη βάση το 2019, χαρακτηρίζοντάς την «πρώτη γραμμή άμυνας της Αμερικής».

Με έκταση 64.000 στρεμμάτων, η βάση αποτελεί κρίσιμο σημείο ετοιμότητας των αμερικανικών δυνάμεων στην Αρκτική.

Στο απόγειό της, το 1957, φιλοξενούσε 200 μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και έγκαιρης προειδοποίησης.

