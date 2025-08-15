Logo Image

Αλάσκα: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας και συνθήματα κατά των Πούτιν – Τραμπ (βίντεο, φωτογραφίες)

REUTERS/Nathaniel Wilder

«Η Αλάσκα στηρίζει την Ουκρανία» έγραφαν πανό των διαδηλωτών

Τραμπ και Πούτιν ετοιμάζονται για μία συνάντηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορικής σημασίας ή ακόμη μία χαμένη μεγάλη ευκαιρία.

Τα πάντα είναι έτοιμα στην Αλάσκα – αμερικανικό έδαφος που κάποτε ανήκε στη Ρωσία – για τη Σύνοδο Κορυφής. Αλλά δεν είναι όλοι χαρούμενοι με την εξέλιξη.

Περίπου 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας και κατά των δύο ηγετών.

Όλες οι εξελίξεις από το liveblog της Ναυτεμπορικής. 

