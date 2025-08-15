Ο Λαβρόφ με σοβιετικό μπλουζάκι στην Αλάσκα (βίντεο)

Αναταραχή προκάλεσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά την άφιξή του στο Ανκορατζ , καθώς επέλεξε να εμφανιστεί με ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «CCCP» (ΕΣΣΔ).

Όπως δείχνουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο μπλουζάκι του Λαβρόφ φαίνεται η επιγραφή «CCCP», αλλά το «μήνυμα» δεν μπορεί να διαβαστεί πλήρως επειδή ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών φοράει ακόμα ένα γιλέκο πάνω από το μπλουζάκι.

Russian Foreign Minister Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the words “USSR” written on it. pic.twitter.com/Y70gXCVNdO — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) August 15, 2025

Είναι πρόκληση;

Δυτικά μέσα ενημέρωσης κάνουν μάλιστα λόγο για «σκόπιμη πρόκληση» από τον υπουργό Εξωτερικών. Η Ουκρανία, μαζί με πολλά άλλα κράτη, ήταν μία από τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες που σχημάτισαν τη Σοβιετική Ένωση.

Το Κρεμλίνο κατηγορείται άλλωστε από τη Δύση ότι θέλει να επιστρέψει στην πρώην σοβιετική του δόξα και, για αυτόν τον λόγο, επιτέθηκε στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πάντως στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24 ότι δεν θέτει να προδικάσει κανένα αποτέλεσμα για τη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν.

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε επιχειρήματα, μια σαφή και κατανοητή θέση. Θα τα παρουσιάσουμε», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατά την άφιξης του στο Ανκορατζ.

Όλες οι εξελίξεις από το liveblog της Ναυτεμπορικής.