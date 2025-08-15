Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να έχει «χρήσιμη συζήτηση» με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα

Η Ρωσία ελπίζει ότι θα έχει μια «χρήσιμη συζήτηση» με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ποτέ δεν κάνουμε σχέδια εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε επιχειρήματα, μια σαφή, κατανοητή θέση. Θα την δηλώσουμε», είπε κατά την άφιξή του στην Αλάσκα.

«Πολλά έχουν ήδη γίνει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ», πρόσθεσε.

The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with “USSR” on it Will he be leaving in an “I ❤️ USA” hoodie? pic.twitter.com/GpxCqLyT0s — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025



Ο Λαβρόφ έφτασε νωρίτερα στην Αλάσκα για το βραδυνό ραντεβού με την αμερικανική αντιπροσωπεία. H ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, περιλαμβάνει πέρα από τον υπουργό Εξωτερικών- και φυσικά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν-, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κίριλ Ντμιτρίεφ και τον υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πόλη Μαγκαντάν στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όπου, προτού αναχωρήσει για Αλάσκα, αναμένεται να συναντηθεί με τον κυβερνήτη της περιοχής και να επισκεφθεί βιομηχανική εγκατάσταση.

