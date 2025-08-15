Η σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν ανά τα χρόνια – Συναντήσεις, επικοινωνίες και ακυρώσεις που άφησαν εποχή

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό γεγονός. Είναι το νέο επεισόδιο μιας σχέσης που κινείται ανάμεσα στον θαυμασμό, την ειρωνεία και τον πολιτικό υπολογισμό.

Η επιλογή της Αλάσκας ως τόπου συνάντησης –μιας αμερικανικής πολιτείας που κάποτε ανήκε στη Ρωσία– δίνει στον Ρώσο πρόεδρο την ευκαιρία να «παίξει» με τα ακίνητα και τα σύμβολα που γοητεύουν τον Τραμπ, ενώ το διακύβευμα παραμένει τεράστιο: η πιθανή λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τον θαυμασμό στην ένταση

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον «ισχυρό» ηγέτη του Κρεμλίνου, φτάνοντας να τον αποκαλέσει «ιδιοφυία» όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει έναν φιλικό, σχεδόν παιχνιδιάρικο τόνο, με τον Πούτιν να τον προσφωνεί απλά ως «Ντόναλντ».

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος είναι ικανός να περάσει από το χιούμορ στην απειλή σε δευτερόλεπτα – όπως απέδειξε με την ειρωνική του απάντηση σε πολίτη που του ζήτησε να «πάρει πίσω» την Αλάσκα: «Μην το παρακάνουμε».

Το χρονικό των συναντήσεων

Το Bloomberg συγκεντρώνει τις πιο σημαντικές συναντήσεις, συνομιλίες και…ακυρώσεις.

Αμβούργο 2017 – Το μυστικό δείπνο

Στην πρώτη τους μεγάλη επαφή στο G20, η σκιά της ρωσικής ανάμιξης στις εκλογές του 2016 πλανάται βαριά. Μετά τη διμερή συνάντηση, Τραμπ και Πούτιν συνομιλούν για μία ώρα, μόνο με Ρώσο διερμηνέα, χωρίς καταγραφή από την αμερικανική πλευρά – μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Βιετνάμ 2017 – Η ακύρωση της τελευταίας στιγμής

Ο Πούτιν ταξιδεύει προσωπικά στο APEC για να δει τον Τραμπ, μόνο για να πληροφορηθεί επί τόπου ότι η συνάντηση ακυρώνεται. Η τελική τους επαφή γίνεται «στο πόδι» και ο Ρώσος ηγέτης δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του.

Ελσίνκι 2018 – Η μεγάλη κατακραυγή

Μετά από δίωρη συνομιλία, ο Τραμπ δηλώνει ότι πιστεύει τον Πούτιν αντί για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τις εκλογές του 2016. Ακόμη και στελέχη των Ρεπουμπλικανών τον κατηγορούν για «αυτοεξευτελισμό», ενώ ο Πούτιν μιλά για «θετική αλλαγή πορείας».

Παρίσι 2018 – Η ψυχρή χειραψία

Στην επέτειο λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο ηγέτες περιορίζονται σε μια τυπική χειραψία, με τον Τραμπ να αποφεύγει ξεχωριστή συνάντηση – κίνηση που η Μόσχα θεωρεί «ελαφρύ» αλλά αποδεκτό ψυχρό μήνυμα.

Μπουένος Άιρες 2018 – Το «χτύπημα» από το αεροπλάνο

Ο Τραμπ ακυρώνει μέσω Twitter τη διμερή, επικαλούμενος τη σύλληψη Ουκρανών ναυτών από τη Ρωσία. Η Μόσχα αιφνιδιάζεται και ενοχλείται.

Οσάκα 2019 – Τα χαμόγελα μετά τον Μιούλερ

Με φόντο το πόρισμα Μιούλερ, οι δύο ηγέτες αστειεύονται μπροστά στις κάμερες για τις εκλογές και τα «fake news». Ο Πούτιν προσκαλεί τον Τραμπ στη Μόσχα για την 75η επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – πρόσκληση που μένει ανεκπλήρωτη.

Από το παρελθόν στο σήμερα

Η πανδημία του 2020, η αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και η όξυνση της ρωσοδυτικής αντιπαράθεσης άλλαξαν τα δεδομένα.

Σήμερα, η Αλάσκα γίνεται σκηνικό για μια νέα πράξη στο πολιτικό τους θρίλερ – με αβέβαιο φινάλε αλλά σίγουρα πλούσιο θέαμα.