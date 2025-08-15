Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό λιμάνι στην περιφέρεια Αστραχάν – Επίθεση με drone στο Κουρσκ

Πλήγμα στο λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Κίεβο, επλήγη πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι αυτό ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε σημερινή ανακοίνωσή τους.

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ στην Αλάσκα, με την Ουκρανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση.

Την Πέμπτη, οι ουκρανικές αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

Ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ – Μία νεκρή

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν.

«Εχθρικό drone έπληξε πολυκατοικία τη νύχτα» σε συνοικία του Κουρσκ και «οι τελευταίοι όροφοι τυλίχτηκαν στις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μια 45χρονη γυναίκα βρήκε τον θάνατο και άλλοι δέκα ένοικοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός εφήβου, διευκρίνισε ο Χινστάιν, συμπληρώνοντας πως αρκετά γειτονικά κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Η ρωσική περιφέρεια Κουρσκ αποτέλεσε στόχο αιφνιδιαστικής διασυνοριακής επίθεσης τον Αύγουστο του 2024 και ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της προτού εκδιωχθούν τον Απρίλιο του 2025.