Μπορεί να συλληφθεί ο Πούτιν στην Αλάσκα;

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Σήμερα ο Ρώσος ηγέτης ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Αλάσκα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σε μια πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής που θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για να δούμε σημαντικές εξελίξεις στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη πάνω από τρία χρόνια στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν με ένα ένταλμα σύλληψης «στην πλάτη» του αναμένεται να επισκεφθεί αμερικανικό έδαφος. Η επίσκεψη του Πούτιν έχει πυροδοτήσει ένα κύμα εκκλήσεων στα social media για τη σύλληψή του. Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικοί καλούν τις ΗΠΑ να αναλάβουν δράση.

Γίνεται έτσι εύλογο το ερώτημα αν θα μπορούσε θεωρητικά να συλληφθεί τη στιγμή που θα πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος. Βάσει τόσο του διεθνούς όσο και του αμερικανικού δικαίου, οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία υποχρέωση να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) κατά του Ρώσου ηγέτη. Κι αυτό γιατί απλά δεν είναι μέλος του.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 2000, αλλά δεν το επικύρωσαν ποτέ. Το 2002, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους απέσυρε εντελώς τις ΗΠΑ από τη συνθήκη.

Έκτοτε, διαδοχικές κυβερνήσεις – από τον Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν – έχουν αφήσει τις ΗΠΑ εκτός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Τραμπ μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας κυρώσεις σε αξιωματούχους του και αμφισβητώντας ανοιχτά τη νομιμότητα του δικαστηρίου.

Αντίστοιχα, η Ρωσία δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ, χαρακτηρίζοντας το ένταλμα πολιτικά υποκινούμενο.

Ποιες χώρες είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Από τα μέσα του 2025, 125 χώρες είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Όλα τα έθνη της Νότιας Αμερικής

Σχεδόν όλη η Ευρώπη

Το μεγαλύτερο μέρος της Ωκεανίας

Περίπου η μισή Αφρική

Από τη λίστα απουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία.