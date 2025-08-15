Σερβία: Εκτεταμένες ζημιές σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Εκτεταμένες ζημιές σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επεισόδια σημειώθηκαν στη Σερβία μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών, αστυνομίας και υποστηρικτών του SNS.

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά σε διάφορες πόλεις σε όλη τη Σερβία την Τετάρτη, κυρίως σε απάντηση σε επίθεση υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος σε διαδηλωτές στην πόλη Βρμπας, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Βελιγραδίου.

Εκτεταμένες ζημιές σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Το βράδυ της Πέμπτης αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ της βόρειας Σερβίας, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS στην πρωτεύουσα Βελιγράδι, την επομένη σφοδρών επεισοδίων με απολογισμό δεκάδες τραυματίες.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Σερβίας, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

Επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη σε αρκετές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βελιγραδίου όπου διαδηλωτές και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Νωρίτερα, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ενημέρωσε πως 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες είχαν τραυματιστεί στα επεισόδια της Τετάρτης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.

