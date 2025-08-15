Δημοσκόπηση: Σχεδόν το 60% των Αμερικανών δεν εμπιστεύεται τον Τραμπ στο θέμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου

Η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του Pew Research Center δήλωσαν ότι είναι είτε «όχι και τόσο βέβαιοι» είτε «καθόλου βέβαιοι» ότι ο Τραμπ μπορεί να λάβει «σοφές αποφάσεις» σχετικά με τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν σημαντικά λιγότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες λήψης αποφάσεων του προέδρου σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει χάσει την εμπιστοσύνη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, με το 73% να δηλώνει στο Pew ότι έχει κάποια ή μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να χειριστεί τον πόλεμο, σε σύγκριση με το 81% τον Ιούλιο του 2024.

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες ενόψει της συνόδου της Παρασκευής στην Αλάσκα, με τη εκπρόσωπο Τύπου Καρολάιν Λέβιτ να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως μια «άσκηση ακρόασης». Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει ο Πούτιν να λάβει τη συνάντηση σοβαρά, απειλώντας με «πολύ σοβαρές συνέπειες» τη Μόσχα αν ο Ρώσος ηγέτης δεν συμφωνήσει να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες — συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι — την Τετάρτη, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, αφού προηγουμένως είχε υπονοήσει ότι οποιαδήποτε ανακωχή θα περιλάμβανε «ανταλλαγή εδαφών».

Αλλάζουν στάση οι Αμερικανοί για τα θέματα του πολέμου

Οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι ως προς το αν οι ΗΠΑ έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί στον πόλεμο, με τους Δημοκρατικούς να είναι κατά πολύ πιο πιθανό να εκφράζουν υποστήριξη προς την αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία. Ωστόσο, λιγότεροι από 1 στους 3 Αμερικανούς θεωρούν πλέον τον πόλεμο ως σημαντική απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ — μια απότομη πτώση σε σχέση με το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στη γειτονική της χώρα.

Πάντως, οι Αμερικανοί είναι πλέον λιγότερο πιθανό σε σχέση με τον Μάρτιο να πουν ότι ο Τραμπ ευνοεί υπερβολικά τη Ρωσία στον πόλεμο. Η αλλαγή αυτή έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει μετατοπίσει τη δημόσια στάση του σχετικά με τον πόλεμο τους τελευταίους μήνες, υιοθετώντας έναν ολοένα και πιο επικριτικό τόνο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και τηλεφωνικά από τις 4 έως τις 10 Αυγούστου, σε τυχαίο δείγμα 3.554 ενηλίκων. Το περιθώριο σφάλματος είναι συν/πλην 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Με πληροφορίες από POLITICO

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει με τον πόλεμο – Αν αποτύχει η συνάντηση θα πάω σπίτι»