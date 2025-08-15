Logo Image

Έκκληση Βαρθολομαίου για ειρήνη εν όψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι υπάρχει χώρος για όλους και «δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε».

Έκκληση για ειρήνη εν όψει της συνάντησης των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας στην Αλάσκα απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τη γενέτειρά του Ίμβρο, όπου μετέβη για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα μετά τον εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι υπάρχει χώρος για όλους και «δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε».

Συγκεκριμένα, δήλωσε ο κ.κ. Βαρθολομαίος: «Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο. Και φώτισε τους μεγάλους που συναντώνται αύριο στην Αλάσκα να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, να πάψουν τους ανθρωποκτόνους πολέμους, να σταματήσει η αιματοχυσία, να πρυτανεύσει η λογική, να επικρατήσει δικαιοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός. Στον κόσμο αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο όπως τον έπλασε ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, υπάρχει χώρος για όλους. Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε. Η Εκκλησία μας λέγει “ειρήνη πάσι”. Δώσε μας, Κύριε, την ειρήνη Σου, την πάντα νουν υπερέχουσαν».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επιστρέψει από την Ίμβρο στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια, μεταξύ 21-27 Αυγούστου, θα επισκεφθεί τη Σουηδία και την Ιταλία προς εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεών του.

