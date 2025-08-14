Τραμπ: Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος σε δημοσιογράφους στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήθελε να δει δημοσιογράφους να έχουν πρόσβαση στη Γάζα για να παρακολουθούν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες.

Το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει σε ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, εκτός εάν βρίσκονται υπό ισραηλινή στρατιωτική συνοδεία.

«Θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει. Σίγουρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την είσοδο δημοσιογράφων. Και είναι μια πολύ επικίνδυνη θέση, όπως γνωρίζετε, αν είσαι δημοσιογράφος, αλλά θα ήθελα να το δω».

Πηγή: Reuters