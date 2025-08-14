Logo Image

Τραμπ: Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος σε δημοσιογράφους στη Γάζα

REUTERS/Mahmoud Issa

Το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει σε ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήθελε να δει δημοσιογράφους να έχουν πρόσβαση στη Γάζα για να παρακολουθούν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες.

«Θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει. Σίγουρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την είσοδο δημοσιογράφων. Και είναι μια πολύ επικίνδυνη θέση, όπως γνωρίζετε, αν είσαι δημοσιογράφος, αλλά θα ήθελα να το δω».

Πηγή: Reuters

