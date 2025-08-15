LIVE – Αλάσκα: Η ώρα της αλήθειας για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν απόψε στις 22:00 στην Αλάσκα, με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κάθε πλευρα έχει της δικές της επιδιώξεις και τα δικά της όπλα. Στόχος μία προκαταρκτική συμφωνία, που θα οδηγήσει σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις τελευταίες ώρες είναι συνεχής η διαρροή πληροφοριών για το τι μπορούμε να περιμένουμε και από τις δύο πλευρές.

Είναι μια Σύνοδος που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου — ή να καταγραφεί ως ακόμη ένα ανεκπλήρωτο ραντεβού της Ιστορίας.

