Ντ. Λάμι: Το νέο σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ στην περιοχή E1 «πρέπει να σταματήσει τώρα»

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι τα ισραηλινά σχέδια για την ανάπτυξη ενός οικισμού που θα διαιρέσει τη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτίθεται σθεναρά στα σχέδια οικισμού E1 της ισραηλινής κυβέρνησης, τα οποία θα διαιρέσουν ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος στα δύο και θα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα σχέδια πρέπει να σταματήσουν τώρα»,τόνισε ο Λάμι σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: Reuters