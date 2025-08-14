Ρωσική κυβερνοεπίθεση σε υδροηλεκτρικό φράγμα της Νορβηγίας

Ρώσοι χάκερς πήραν τον έλεγχο ενός νορβηγικού φράγματος, δημιουργώντας ένα άνοιγμα και επιτρέποντας στο νερό να ρέει ανεξέλεγκτα για τέσσερις ώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας.

Η παραδοχή αυτή, από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Νορβηγικής Αστυνομίας (PST), σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Όσλο αποδίδει επίσημα την κυβερνοεπίθεση του Απριλίου στο φράγμα του Μπρεμάνγκερ, στη δυτική Νορβηγία, στη Μόσχα.

Το περιστατικό

Η επίθεση στο υδροηλεκτρικό φράγμα, το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια, απελευθέρωσε 500 λίτρα νερού το δευτερόλεπτο για τέσσερις ώρες, μέχρι να εντοπιστεί και να σταματήσει το περιστατικό.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές, καθώς η στάθμη του ποταμού και του φράγματος, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Σβέλγκεν, ήταν πολύ χαμηλότερη από το όριο πλημμύρας.

Οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να δημοσίευσαν ένα βίντεο διάρκειας τριών λεπτών, με υδατογράφημα που έφερε το όνομα φιλορωσικής κυβερνοεγκληματικής ομάδας, στην πλατφόρμα Telegram την ημέρα της επίθεσης.

Η Kripos, η υπηρεσία της νορβηγικής αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε στην εφημερίδα Aftenposten ότι «είναι ενήμερη πως η εν λόγω ομάδα συγκεντρώνει διάφορους δράστες που δρουν στον κυβερνοχώρο» και έχει συνδεθεί με αρκετές επιθέσεις κατά επιχειρήσεων της Δύσης τα τελευταία χρόνια.

Τι είπε η επικεφαλής της PTS

Η επικεφαλής της PST, Μπέατε Γκάνγκος, δήλωσε την Τετάρτη: «Τον τελευταίο χρόνο, έχουμε δει αλλαγή στη δραστηριότητα φιλορωσικών κυβερνοομάδων». Το περιστατικό στο Μπρεμάνγκερ ήταν ένα παράδειγμα αυτής της δράσης, πρόσθεσε.

«Ο στόχος αυτού του είδους των επιχειρήσεων είναι να επηρεάσουν και να προκαλέσουν φόβο και χάος στον γενικό πληθυσμό. Ο ρωσικός μας γείτονας έχει γίνει πιο επικίνδυνος».

Στη συνέχεια είπε: «Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών δαπανούν σημαντικούς πόρους για τον εντοπισμό, την καλλιέργεια και τη στρατολόγηση επαφών στη Νορβηγία. Οι Νορβηγοί πολίτες θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλές πηγές πληροφοριών γι’ αυτούς».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας — χώρα που παράγει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας από υδροηλεκτρικά φράγματα — είχαν ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο τέτοιων επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή.

Η Νορβηγία και η Ρωσία μοιράζονται σύνορα 198 χιλιομέτρων, με συνοριακό πέρασμα στο Στόρσκογκ — το μοναδικό ανοιχτό σύνορο Σένγκεν με τη Ρωσία στην Ευρώπη.

Η αντίδραση της ρωσικής Πρεσβείας στη Νορβηγία

Η ρωσική πρεσβεία στο Όσλο χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Γκάνγκος «αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες».

Δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Είναι προφανές ότι η PST προσπαθεί ανεπιτυχώς να τεκμηριώσει τη μυθική απειλή της ρωσικής δολιοφθοράς κατά της νορβηγικής υποδομής φέτος, την οποία η ίδια επινόησε στην ετήσια έκθεσή της του Φεβρουαρίου».

Πέρυσι, ο Ρίτσαρντ Μουρ, επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού (MI6), κατηγόρησε τη Ρωσία για μια «απίστευτα απερίσκεπτη εκστρατεία» δολιοφθοράς στην Ευρώπη, μερικώς για να αποθαρρύνει τις χώρες από το να βοηθούν την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες.

