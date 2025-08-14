Ινδία: Τουλάχιστον 46 νεκροί και πάνω από 200 οι αγνοούμενοι από τις κατολισθήσεις λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στο ινδικό Κασμίρ

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 αγνοούνται μετά από ξαφνική, έντονη βροχόπτωση στο Ινδικό Κασμίρ, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη, η δεύτερη τέτοια καταστροφή στα Ιμαλάια μέσα σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Τσασότι της περιφέρειας Κιστβάρ, ένα σημείο στάσης σε μια δημοφιλή διαδρομή προσκυνήματος. Έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά από μια σφοδρή πλημμύρα και κατολίσθηση λάσπης που κατέκλυσε ένα ολόκληρο χωριό στην πολιτεία Ουταρακάντ των Ιμαλαΐων.

Η πλημμύρα παρέσυρε μια κοινοτική κουζίνα και ένα σημείο ασφαλείας που είχε στηθεί στο χωριό, μια στάση κατά μήκος της διαδρομής προσκυνήματος προς τον ναό Μαχάιλ Μάτα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για το περιστατικό.

«Ένας μεγάλος αριθμός προσκυνητών είχε συγκεντρωθεί για μεσημεριανό γεύμα και παρασύρθηκαν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Μαχάιλ Μάτα είναι ένα δημοφιλές προσκύνημα στο υψόμετρο του ιερού των Ιμαλαΐων της Μαχάιλ Μάτα, μιας από τις εκδηλώσεις της Θεάς Ντούργκα, και οι προσκυνητές πηγαίνουν στον ναό από το Τσασότι, όπου τελειώνει ο δρόμος για τα οχήματα.

«Τα νέα είναι ζοφερά και ακριβή, οι επαληθευμένες πληροφορίες από την περιοχή που επλήγη από την νεροποντή αργούν να φτάσουν», δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο Ομάρ Αμπντουλάχ, ο πρωθυπουργός της ομοσπονδιακής περιοχής Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν προσκυνητές να κλαίνε από φόβο καθώς το νερό πλημμύριζε το χωριό.

Η καταστροφή σημειώθηκε στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ο Ραμες Κουμάρ, ο επίτροπος της περιφέρειας Kishtwar, προσθέτοντας ότι η τοπική αστυνομία και αξιωματούχοι αντιμετώπισης καταστροφών είχαν φτάσει στο σημείο.

«Ομάδες του στρατού και της αεροπορίας έχουν επίσης ενεργοποιηθεί. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Κουμάρ.

Ξαφνική και έντονη νεροποντή

Μια νεροποντή, σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι μια ξαφνική, έντονη νεροποντή άνω των 100 χιλιοστών (4 ίντσες) βροχής σε μόλις μία ώρα που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές, ειδικά σε ορεινές περιοχές κατά τη διάρκεια των μουσώνων.

Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία στη Σριναγκάρ προέβλεψε έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του Κασμίρ την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου του Κιστβάρ, ζητώντας από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από χαλαρές κατασκευές, ηλεκτρικούς στύλους και παλιά δέντρα, καθώς υπήρχε πιθανότητα κατολισθήσεων λάσπης και ξαφνικών πλημμυρών.

Πηγή: Reuters