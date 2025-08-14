Τουρκία: Πάνω από 410.000 Σύροι έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ

Συνολικά 411.649 Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία έχουν επιστρέψει στη χώρα τους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Αυτή η ροή έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του καλοκαιριού, με σχεδόν 140.000 επαναπατρισμούς να έχουν καταγραφεί από τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης.

Ο Φιλίπο Γκράντι, επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δήλωσε στις 20 Ιουνίου ότι συνολικά 600.000 Σύροι έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους από γειτονικές χώρες.

Αιματηρές συγκρούσεις

Η Συρία είναι θέατρο επεισοδίων βίας τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των νέων αρχών να τιθασσεύσουν τις θρησκευτικές εντάσεις και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια Σύροι πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που ενημερώθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Έως και 3,7 εκατομμύρια από αυτούς, οι οποίοι είχαν φύγει από τη χώρα τους λόγω του εμφυλίου πολέμου, καταγράφηκαν στην Τουρκία το 2021.

Πηγή: ΑΜΠΕ