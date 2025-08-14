Ισραήλ: Ο δήμος της Ιερουσαλήμ παγώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου λόγω φορολογικής διαμάχης

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ έχει παγώσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δήλωση μιας ομάδας που ίδρυσε ο Θεόφιλος Γ΄, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

«Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, ο Δήμος της Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατά την αντίληψή μας, η συλλογιστική πίσω από αυτήν την απόφαση σχετίζεται με το ζήτημα του Αρνώνα», αναφέρεται στη δήλωση.

Η διαμάχη μεταξύ του δήμου και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητα στην Ιερουσαλήμ συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Το χρονικό της διαμάχης

Μια δεκαετιών συμφωνία μεταξύ των εκκλησιών και του Κράτους του Ισραήλ εμπόδισε τον δήμο της Ιερουσαλήμ να εισπράττει φόρο ακίνητης περιουσίας από χριστιανικά ιδρύματα.

Ωστόσο, το 2018, η πόλη αποφάσισε ότι η εξαίρεση για τις εκκλησίες ισχύει μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που προκύπτουν από αυτήν» — εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν προσκυνητές όπως ξενώνες και καφετέριες — και άρχισε να επιδιώκει να εισπράττει λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Εκείνη την εποχή, ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες σε απάντηση έκλεισαν την εμβληματική Εκκλησία του Παναγίου Τάφου για τρεις ημέρες σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο δήμος υποχώρησε μόνο μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις έχουν επανεμφανιστεί αρκετές φορές μεταξύ του δήμου και των εκκλησιαστικών αρχών για συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

«Ως θρησκευτικοί φορείς, οι εκκλησίες εκπληρώνουν ζωτικούς ρόλους διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε χριστιανικό είτε όχι», αναφέρει η δήλωση της ομάδας του Θεόφιλου, Protecting Holy Land Christians, η οποία συνεργάζεται επίσης με τους επικεφαλής άλλων εκκλησιών στην πόλη.

«Εξαιτίας αυτού, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν έχουν πληρώσει ποτέ δημοτικούς ή κυβερνητικούς φόρους για εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες, είτε κατά τις περιόδους οθωμανικής, βρετανικής, ιορδανικής ή ισραηλινής κυριαρχίας».

Αδυναμία του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου να καταβάλει μισθούς

Σύμφωνα με την Protecting Holy Land Christians, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο δεν είναι πλέον σε θέση να καταβάλει μισθούς στον κλήρο, τους δασκάλους και το προσωπικό του.

Άλλες εκκλησίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες διαφορές. Μια δικαστική υπόθεση που έχει ασκηθεί κατά του Αρμενικού Πατριαρχείου από τον δήμο της Ιερουσαλήμ πρόκειται να συζητηθεί τον Σεπτέμβριο.

