Τραμπ: Στην δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν θα γίνει η συμφωνία – Δεν είναι και κακός όρος η «μοιρασιά»

«Πολύ, πολύ σημαντική η δεύτερη συνάντηση», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio επεσήμανε τη σημασία που θα έχει η δεύτερη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση, στην οποία θα επιτευχθεί συμφωνία για κρίσιμα ζητήματα όπως τα εδάφη, θα περιλαμβάνει και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η δεύτερη συνάντηση θα είναι πολύ, πολύ σημαντική, γιατί εκείνη θα είναι η συνάντηση όπου θα γίνει η συμφωνία.
Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “μοιρασιά”. Αλλά ξέρετε, σε κάποιο βαθμό, δεν είναι και κακός όρος, εντάξει;», είπε ο Τραμπ στο Fox News Radio.

Με πληροφορίες από Guardian

