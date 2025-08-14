Logo Image

Ρούμπιο: Για την επίτευξη ειρήνης πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – Αισιοδοξία για κατάπαυση πυρός

Κόσμος

Ρούμπιο: Για την επίτευξη ειρήνης πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας – Αισιοδοξία για κατάπαυση πυρός

JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS/File Photo

Τι δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ενόψει της αυριανής συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανία πρέπει να αποτελέσουν μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε άμεση πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενόψει της συνόδου Τραμπ – Πούτιν την Παρασκευή, ο Ρούμπιο ανέφερε:

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας.»

Πρόσθεσε επίσης ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για το τι είναι αυτό για το οποίο μάχονται, σύμφωνα με το Reuters.

Αναφερόμενος σε πιθανή κατάπαυση του πυρός, είπε:

«Θα δούμε τι είναι δυνατό αύριο. Ας δούμε πώς θα πάνε οι συνομιλίες. Είμαστε αισιόδοξοι.»

Με πληροφορίες από Guardian

