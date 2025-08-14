Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει με τον πόλεμο – Αν αποτύχει η συνάντηση θα πάω σπίτι»

Όταν ρωτήθηκε αν οι απειλές του για κυρώσεις μπορεί να επηρέασαν την απόφαση του Πούτιν να συμφωνήσει στη συνάντηση, απάντησε:

«Τα πάντα έχουν επίδραση», προσθέτοντας ότι οι δευτερεύουσες κυρώσεις κατά της Ινδίας «ουσιαστικά τους απέκλεισαν από την αγορά ρωσικού πετρελαίου».

«Σίγουρα, όταν χάνεις τον δεύτερο μεγαλύτερο πελάτη σου και μάλλον πρόκειται να χάσεις και τον πρώτο, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο», είπε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης αν είναι διατεθειμένος να προσφέρει «οικονομικά κίνητρα» στη Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας πως δεν θέλει «να δείξει τα χαρτιά του δημόσια».

Επανέλαβε ότι η Ρωσία έχει «τεράστιο δυναμικό», τονίζοντας την αξία της σε «πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έναν πολύ κερδοφόρο τομέα».

«Αν πάει άσχημα θα πάω σπίτι»

Ωστόσο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι πρωταρχικός στόχος του είναι να σημειωθεί πρόοδος με τον Πούτιν, και ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα καλέσει αμέσως τον πρόεδρο Ζελένσκι «για να τον φέρει όπου κι αν αποφασιστεί να γίνει η συνάντηση».

«Έχουμε υπόψη μας τρεις διαφορετικές τοποθεσίες», είπε, προσθέτοντας ότι «συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας, που θα ήταν μακράν η πιο εύκολη, να παραμείνουμε στην Αλάσκα».

«Αν η συνάντηση πάει άσχημα, δεν θα καλέσω κανέναν. Θα πάω σπίτι. Αν όμως είναι καλή, τότε θα καλέσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες», τόνισε.

Τι είπε για την συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει

Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι μπορεί να πραγματοποιήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν, απάντησε:

«Θα δώσω συνέντευξη Τύπου. Δεν ξέρω αν θα είναι κοινή. Δεν το έχουμε καν συζητήσει. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ωραίο να είναι κοινή, και μετά ξεχωριστές».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα δώσει συνέντευξη Τύπου σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν.

«Στο 25% οι πιθανότητες αποτυχίας»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης αν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα η αυριανή συνάντηση με τον Πούτιν να καταλήξει σε αποτυχία.

Στην απάντησή του, δήλωσε ότι βλέπει αυτή την πιθανότητα στο 25%.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της συνόδου είναι να προετοιμαστεί μια δεύτερη συνάντηση — με τη συμμετοχή του Ζελένσκι — ώστε να επιτευχθεί συμφωνία, συγκρίνοντάς την με «παρτίδα σκάκι».

Υποστήριξε ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει «δούναι και λαβείν ως προς τα σύνορα, τα εδάφη».

Συγκεκριμένα είπε: «Υπάρχει 25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχημένη, και σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέψω να διοικήσω τη χώρα — και έχουμε ήδη κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη μέσα σε έξι μήνες.»

Υπαινίχθηκε επίσης ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αν το αποτέλεσμα της συνόδου δεν είναι θετικό.

«Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε»

Ο πρόεδρος Τραμπ έκλεισε την συνέντευξή του στο Fox με μια υπόσχεση σχετικά με τη συνάντηση της Αλάσκας με τον Πούτιν:

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πιστεύω πως στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.»

Πεσκόφ: Κανένα σχέδιο για υπογραφές εγγράφων μετά την Αλάσκα

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο στην Αλάσκα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε ακόμη:

Ραντεβού στην Αλάσκα: Το Κρεμλίνο απλώνει την ατζέντα, η Ευρώπη δυσπιστεί, ο Πούτιν επαινεί Τραμπ