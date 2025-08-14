Η Μελάνια Τραμπ απειλεί με αγωγή τον γιο του Μπάιντεν – Ο ισχυρισμός του που προκάλεσε την οργή της Πρώτης Κυρίας

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απείλησε με αγωγή τον Χάντερ Μπάιντεν – γιό του Αμερικανού πρώην προέδρου – για αποζημίωση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 860 εκατ. ευρώ), εξαιτίας του ισχυρισμού του ότι ο ατιμασμένος χρηματιστής και καταδικασμένος για παιδοφιλία Τζέφρι Έπσταϊν τη σύστησε στον νυν σύζυγό της.

Ο γιος του πρώην προέδρου έκανε το σχόλιο αυτό σε συνέντευξή του με τον Βρετανό δημοσιογράφο Άντριου Κάλαχαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τι ζητά η πλευρά της Πρώτης Κυρίας

Σε επιστολή προς τον δικηγόρο του Μπάιντεν, ο Αλεχάντρο Μπρίτο — που εκπροσωπεί την Πρώτη Κυρία — χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς, συκοφαντικούς και «εξαιρετικά χυδαίους».

Ο Μπρίτο, ο οποίος υποστήριξε ότι τα ευρέως διαδεδομένα σχόλια προκάλεσαν στη Μελάνια Τραμπ «τεράστια οικονομική ζημιά και έπληξαν τη φήμη της», απαίτησε από τον Μπάιντεν να ανακαλέσει τον ισχυρισμό και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες.

Ο Άμπε Λόουελ, ο δικηγόρος του Μπάιντεν στον οποίο απευθυνόταν η επιστολή, δεν έχει σχολιάσει ακόμα δημόσια την απειλή.

Το σχόλιο που την εξόργισε

Στη μακροσκελή συνέντευξη στην οποία ανέφερε τον Έπσταϊν, ο Μπάιντεν επιτέθηκε τόσο στην οικογένεια Τραμπ όσο και σε στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τα οποία κατηγόρησε για την απόφαση του πατέρα του να αποσυρθεί από τις περσινές προεδρικές εκλογές.

«Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ. Οι διασυνδέσεις είναι, ας πούμε, πολύ εκτενείς και βαθιές», υποστήριξε ο Μπάιντεν σε ένα από τα αμφισβητούμενα σχόλια.

Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι τους σύστησε ο ατζέντης μοντέλων Πάολο Ζαμπόλι σε ένα πάρτι κατά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης το 1998.

Ο Έπσταϊν και ο νυν πρόεδρος υπήρξαν φίλοι στο παρελθόν, αλλά ήρθαν σε ρήξη στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο θάνατος του χρηματιστή σε ομοσπονδιακή κράτηση το 2019, που έχει πυροδοτήσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τους υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι ζητούν την πλήρη δημοσιοποίηση των σχετικών φακέλων.

Νωρίτερα φέτος, ο δισεκατομμυριούχος και πρώην σύμμαχος του Τραμπ, Έλον Μασκ, υπαινίχθηκε ότι το όνομα του προέδρου περιλαμβάνεται στα έγγραφα.

Με πληροφορίες από Euronews