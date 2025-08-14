Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Τραμπ ενδέχεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίσκεψης στο Ισραήλ τον επόμενο μήνα, ανάλογα με την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, αναφέρει η ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet, επικαλούμενη Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Ο πρόεδρος θα επισκεφθεί τη Βρετανία τον Σεπτέμβριο και είναι πιθανό να σταματήσει στο Ισραήλ, αλλά δεν είναι βέβαιο και δεν έχει οριστικοποιηθεί», λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Ynet.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πιθανότητες για μια επίσκεψη «εξαρτώνται από τις εξελίξεις στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Τραμπ θα ήθελε να έρθει στο Ισραήλ εάν οι διαπραγματεύσεις επιτύχουν».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαιώνει το πιθανό ταξίδι, λέγοντας στο μέσο ενημέρωσης ότι «πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή επίσκεψη του Τραμπ», τονίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει ακόμη τίποτα συγκεκριμένο. Είναι κάτι που παραμένει στον αέρα».

Επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στις 17-19 Σεπτεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απαντούν άμεσα στα αιτήματα των Times of Israel για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Οι μεσολαβητές εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να αναβιώσουν τις προοπτικές για κατάπαυση του πυρός, μετά το αδιέξοδο που κατέληξε στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών τον περασμένο μήνα.

Σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Γάζας

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε στη συνέχεια ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας τον Οκτώβριο, δημιουργώντας ένα δίμηνο χρονικό περιθώριο για μια πιθανή αναβίωση — και μια σημαντική πρόοδο — των συνομιλιών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί καμία μερική συμφωνία, αλλά μόνο μια συνολική συμφωνία που θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ.

Πηγή: Times of Israel