Με μήνυση απειλεί τον Χάντερ Μπάιντεν η Μελάνια Τραμπ – Ο ισχυρισμός του για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απείλησε να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν ζητώντας πάνω από 1 δισ. δολάρια, αφού αυτός ισχυρίστηκε ότι της σύστησε τον σύζυγό της ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Πρώτη Κυρία, η οποία παντρεύτηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2005, χαρακτήρισαν την ισχυρισμό «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και προκλητικό».

Ο Μπάιντεν, γιος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία επέκρινε έντονα τις παλιές σχέσεις του Προέδρου με τον Έπσταϊν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν φίλος του Έπσταϊν, αλλά έχει δηλώσει ότι οι δύο άνδρες έπαψαν να είναι φίλοι στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σε επιστολή των δικηγόρων της πρώτης κυρίας προς τον δικηγόρο του Χάντερ Μπάιντεν, ζητείται από τον τελευταίο να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες για «αποζημίωση άνω του 1 δισ. δολαρίων».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η πρώτη κυρία υπέστη «τεράστια οικονομική ζημιά και βλάβη στη φήμη της» λόγω της ισχυρογνωμοσύνης που επανέλαβε. Επίσης, κατηγορεί τον μικρότερο γιο του Μπάιντεν ότι έχει «μακρά ιστορία εκμετάλλευσης των ονομάτων άλλων» και ότι επανέλαβε τον ισχυρισμό «για να τραβήξει την προσοχή πάνω του».

Κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης με τον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι αδημοσίευτα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν θα «εμπλέκουν» τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ – οι συνδέσεις είναι τόσο ευρείες και βαθιές», ισχυρίστηκε. Η νομική επιστολή της πρώτης κυρίας σημειώνει ότι ο ισχυρισμός αποδόθηκε εν μέρει στον Μάικλ Γουλφ, έναν δημοσιογράφο που έγραψε μια κριτική βιογραφία του προέδρου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Daily Beast, ο Γουλφ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η πρώτη κυρία ήταν γνωστή σε συνεργάτη του Έπσταϊν και του Τραμπ όταν γνώρισε τον νυν σύζυγό της.

Το μέσο ενημέρωσης αργότερα απέσυρε το στόρι αφού έλαβε μια επιστολή από τον δικηγόρο της Πρώτης Κυρίας που αμφισβήτησε το περιεχόμενο και το πλαίσιο της ιστορίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε από τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του το 2019.

