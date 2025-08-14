Ισραήλ: Ο υπουργός Σμότριτς ανακοίνωσε νέο εποικιστικό σχέδιο για να «θάψει» την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για μια εδώ και καιρό καθυστερημένη διευθέτηση που θα διαιρέσει τη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια κίνηση που, σύμφωνα με το γραφείο του, θα «θάψει» την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η παλαιστινιακή κυβέρνηση, οι σύμμαχοί της και οι ομάδες εκστρατείας καταδίκασαν το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο και λέγοντας ότι ο κατακερματισμός του εδάφους θα ακύρωνε οποιαδήποτε διεθνώς υποστηριζόμενα ειρηνευτικά σχέδια για την περιοχή.

Στεκόμενος στο σημείο του σχεδιαζόμενου οικισμού στο Μαάλε Αντουμίμ την Πέμπτη, ο Σμότριτς δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση της ανάπτυξης του E1, αν και δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από κανέναν από τους δύο.

«Όποιος στον κόσμο προσπαθεί σήμερα να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος θα λάβει την απάντησή μας επί τόπου. Όχι με έγγραφα ούτε με αποφάσεις ή δηλώσεις, αλλά με γεγονότα. Γεγονότα για τα σπίτια, γεγονότα για τις γειτονιές», δήλωσε ο Σμότριτς.

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια κατασκευής στο Μαάλε Αντουμίμ το 2012, και ξανά μετά από μια αναβίωση το 2020, λόγω αντιρρήσεων από τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους συμμάχους και άλλες δυνάμεις που θεώρησαν το έργο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ, το οποίο έχει δει ορισμένους από τους Δυτικούς συμμάχους του να καταδικάζουν τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα και να ανακοινώνουν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η κατασκευή οικισμών στη Δυτική Όχθη – η οποία έχει ενταθεί απότομα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023 που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας – θα τους στερήσει κάθε ευκαιρία να χτίσουν ένα δικό τους κράτος στην περιοχή.

«Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

Σε μια δήλωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», ο εκπρόσωπος του Σμότρις δήλωσε ότι ο υπουργός είχε εγκρίνει το σχέδιο για την κατασκευή 3.401 κατοικιών για Ισραηλινούς εποίκους μεταξύ ενός υπάρχοντος οικισμού στη Δυτική Όχθη και της Ιερουσαλήμ.

Στο Μαάλε Αντουμίμ, ο Σμότριτς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη, χωρίς να διευκρινίσει τι θα συμβεί εκείνη την ημέρα.

Η οργάνωση Breaking the Silence, μια ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ιδρύθηκε από πρώην Ισραηλινούς στρατιώτες, επέκρινε τον Σμότριτς, κατηγορώντας τον ότι ενθαρρύνει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη, ενώ η προσοχή του κόσμου ήταν στραμμένη στον πόλεμο της Γάζας.

«Αυτή η αρπαγή γης και η επέκταση των οικισμών όχι μόνο θα κατακερματίσει περαιτέρω την παλαιστινιακή επικράτεια, αλλά θα εδραιώσει περαιτέρω το απαρτχάιντ», ανέφερε.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή οικισμών.

Το Κατάρ, το οποίο έχει μεσολαβήσει μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στις προσπάθειες για την εξασφάλιση εκεχειρίας στη Γάζα, καταδίκασε τις ενέργειες του Σμότριτς ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι το Ισραήλ «επιδιώκει να οικειοποιηθεί γη που ανήκει σε Παλαιστίνιους προκειμένου να αποτρέψει μια λύση δύο κρατών».

Κατασκευή κατοικιών «σε έναν χρόνο»

Η οργάνωση Peace Now, η οποία παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι εξακολουθούν να απαιτούνται βήματα πριν από την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού του Ισραήλ. Αλλά αν όλα προχωρήσουν, οι εργασίες υποδομής θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγους μήνες και η κατασκευή κατοικιών σε περίπου ένα χρόνο.

«Το σχέδιο E1 είναι θανατηφόρο για το μέλλον του Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης δύο κρατών. Βρισκόμαστε στο χείλος μιας αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί μπροστά με πλήρη ταχύτητα», ανέφερε η Peace Now σε ανακοίνωσή της.

Οι Παλαιστίνιοι είχαν ήδη αποθαρρυνθεί από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, και φοβούνται ότι το Ισραήλ τελικά θα τους εκδιώξει από αυτό το έδαφος.

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες, αλλά δεν έχει επεκτείνει επίσημα την κυριαρχία της στη Δυτική Όχθη.

Ο ΟΗΕ και οι περισσότερες παγκόσμιες δυνάμεις λένε ότι η επέκταση των οικισμών έχει διαβρώσει τη βιωσιμότητα μιας λύσης δύο κρατών κατακερματίζοντας την παλαιστινιακή επικράτεια. Το σχέδιο των δύο κρατών προβλέπει ένα παλαιστινιακό κράτος στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή, την οποία αποκαλεί Ιουδαία και Σαμάρεια, και λέει ότι οι οικισμοί παρέχουν στρατηγικό βάθος και ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας θεωρεί όλους τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, μια θέση που υποστηρίζεται από πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός που καλούσε το Ισραήλ να σταματήσει κάθε εποικιστική δραστηριότητα.

Το Ισραήλ απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι η Δυτική Όχθη είναι «αμφισβητούμενη» και όχι «κατεχόμενη» περιοχή.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν κυρώσεις τον Ιούνιο στον Σμότριτς και σε έναν άλλο ακροδεξιό υπουργό που υποστηρίζει την επέκταση των οικισμών, κατηγορώντας και τους δύο ότι υποκινούν επανειλημμένα βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η δημοτικότητα του Σμότριτς έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόμμα του δεν θα κέρδιζε ούτε μία έδρα εάν διεξάγονταν σήμερα βουλευτικές εκλογές. Το κόμμα του αντλεί σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξή του από τους εποίκους.

Πηγή: Reuters