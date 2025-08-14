Κόντρα Μόσχας – WhatsApp: «Εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε κανονικά»

Η WhatsApp (που ανήκει στη Meta) δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στη Ρωσία, παρά την προσπάθεια του Κρεμλίνου να περιορίσει την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης Roskomnadzor θέλει να μπλοκάρει τις κλήσεις στο WhatsApp και το Telegram, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδήσεων TASS που δημοσίευσε την Τετάρτη.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν κακοποιοί και εγκληματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών επιβολής του νόμου, λαμβάνονται μέτρα για τον μερικό περιορισμό των κλήσεων σε αυτά τα ξένα μέσα ανταλλαγής μηνυμάτων», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή στην TASS.

Η εφαρμογή απάντησε ότι το WhatsApp είναι κρυπτογραφημένο από άκρο σε άκρο, έτσι ώστε «αψηφά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων στην ασφαλή επικοινωνία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει από πάνω από 100 εκατομμύρια Ρώσους».

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε» για να διατηρήσουμε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Ρωσία απαγόρευσε το Facebook της Meta επ’ αόριστον το 2022, μετά την απαγόρευση της πρόσβασης σε κρατικά μέσα ενημέρωσης από τον τεχνολογικό γίγαντα.