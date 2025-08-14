Ραντεβού στην Αλάσκα: Το Κρεμλίνο απλώνει την ατζέντα, η Ευρώπη δυσπιστεί, ο Πούτιν επαινεί Τραμπ

Διευρύνοντας εντυπωσιακά το περιεχόμενο των αυριανών συνομιλιών στην Αλάσκα, το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε την ώρα αλλα και μερικές από τις διαδικαστικές λεπτομέρεις του κρίσιμου τετ α τετ.

Την ίδια στιγμή ο Πούτιν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα πυρηνικά, ενώ στην Ευρώπη διάχυτη παραμένει η δυσπιστία για τις προθέσεις του Ρώσου Προέδρου με τον Κιρ Στάρμερ να δηλώνει, μετά παό συνάντησή του με Τον Ζελένσκι στο Λονδίνο, ότι ο Πούτιν «πρέπει να αποδείξει ότι είναι σοβαρός».

Η δημοσιοποίηση της ώρας και της ατζέντας της συνάντησης κορυφής που θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, έγινε από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Δήλωσε ότι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και διευκρίνισε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών

θα αρχίσει γύρω στις 22:30 (ώρα Ελλάδος)

θα γίνει κατ’ ιδίαν παρουσία μόνο διερμηνέων και μετα το πέρας αυτής

θα παραχωρηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

«Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους.

Παρουσία μόνο διερμηνέων

Η συνάντηση θα αρχίσει με κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ παρουσία μόνον διερμηνέων, στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών.

«Στη συνέχεια θα διοργανωθεί κοινή συνέντετυξη Τύπου για να γίνει απολογισμός», διευκρίνισε.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Ειλικρινείς προθέσεις

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ρώσος Πρόδρος δήλωνε ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η οποία θα ενίσχυε την ειρήνη.

Ο Πούτιν πραγματοποίησε συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους και εκπροσώπους της ρωσικής ηγεσίας πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα αύριο 15 Αυγούστου.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν είπε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ως στόχο τη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και συνολικά στον κόσμο, εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Ο τελευταίος πυλώνας ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο χωρών είναι η New START, η νέα συνθήκη για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, η οποία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.