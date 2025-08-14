Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τη Ρωσία για πολιτική παρέμβαση

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ κατηγόρησε την Πέμπτη τη Ρωσία για παρέμβαση στην πολιτική της Ουγγαρίας, μετά την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας, στην οποία ισχυριζόταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο «αλλαγής καθεστώτος στη Βουδαπέστη».

Στην εξουσία από το 2010, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει επικριθεί από ορισμένους συναδέλφους ηγέτες της ΕΕ για τους θερμούς δεσμούς της κυβέρνησής του με τη Μόσχα και την αντίθεσή του στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά της ρωσικής εισβολής, ενώ το υπουργικό του συμβούλιο αγωνίζεται να αναζωογονήσει την οικονομία από ένα πληθωριστικό σοκ.

Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι με το δεξιό Fidesz του Όρμπαν να υστερεί σε δημοσκοπήσεις έναντι του κεντροδεξιού κόμματος Tisza της Ουγγαρίας, ο βετεράνος εθνικιστής αντιμετωπίζει αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο δύσκολη πρόκληση για τη μακρά διακυβέρνησή του στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την επόμενη άνοιξη.

Η ανακοίνωση της SVR, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ανέφερε ότι, βάσει πληροφοριών που έλαβε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε την τρέχουσα ηγεσία της Ουγγαρίας ως ένα ολοένα και πιο σοβαρό εμπόδιο για μια «ενωμένη Ευρώπη».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αντιταχθεί σθεναρά στις προσπάθειες της ΕΕ να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, ισχυρίστηκε επίσης ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προσπαθούσε να ανατρέψει την κυβέρνησή του και να επιβάλει μια «μαριονέτα» στη Βουδαπέστη.

«Οι Βρυξέλλες είναι εξοργισμένες με τις προσπάθειες της Βουδαπέστης να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πολιτική και να επηρεάσει τη συλλογική λήψη αποφάσεων, ειδικά όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία», ανέφερε το SVR, χαρακτηρίζοντας την Ουγγαρία πιστή στις «ελίτ της παγκοσμιοποίησης».

Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθούσε να παρέμβει άμεσα για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους στην Ουγγαρία, η οποία είναι επίσης μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά υπό τον Όρμπαν αρνήθηκε να στείλει όπλα στη γειτονική Ουκρανία.

«Χθες ξεκίνησε επίσημα μια επιχείρηση εναντίον της Ουγγαρίας. Μια ξένη, μη σύμμαχος χώρα παρεμβαίνει ενεργά στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας», ανέφερε ο Μάγιαρ στο Facebook.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι η δήλωση του SVR δεν περιείχε «τίποτα νέο», επαναλαμβάνοντας τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ευρωσκεπτικιστή Όρμπαν για τους ηγέτες της ΕΕ που συνωμοτούν να τον εκδιώξουν.

Στενοί δεσμοί Όρμπαν-Πούτιν

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έγινε ο μόνος ηγέτης της ΕΕ τη Δευτέρα που δεν υποστήριξε μια κοινή δήλωση που ανέφερε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

Ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν την Παρασκευή, ο Όρμπαν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: Reuters