Ιταλία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο μεταναστών την Τετάρτη στα ανοικτά του νότιου ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα και 60 επιζώντες ανασύρθηκαν στην ακτή, δήλωσε η ακτοφυλακή, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να αγνοούνται περισσότερα πτώματα καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Η καταστροφή, στην προκειμένη περίπτωση που αφορά άτομα που ταξιδεύουν από τη Λιβύη, είναι η τελευταία που πλήττει μετανάστες που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι της Μεσογείου από την Αφρική στην Ευρώπη.

Ένα ιταλικό αεροσκάφος επιβολής του νόμου εντόπισε ένα αναποδογυρισμένο σκάφος με πτώματα στο νερό περίπου 23 χλμ. ανοιχτά της Λαμπεντούζα το πρωί της Τετάρτης, πυροδοτώντας μια επιχείρηση διάσωσης, ανέφερε η ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της.

Με βάση τις αρχικές αναφορές των διασωθέντων μεταναστών, αναχώρησαν από την περιοχή της Τρίπολης στη Λιβύη νωρίς το πρωί με δύο βάρκες. Το ένα από τα σκάφη άρχισε να μπαίνει νερό και μεταφέρθηκαν στο άλλο, το οποίο αργότερα ανατράπηκε σε ταραγμένη θάλασσα, δήλωσε μια πηγή κοντά στο θέμα.

Οι αρχικοί απολογισμοί της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έδειξαν ότι η ομάδα των μεταναστών αποτελούνταν από περίπου 92 έως 97 άτομα.

Από την αρχή του έτους, 675 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο προσπαθώντας να περάσουν από την Αφρική, δήλωσε ο Φιλίππο Ουνγκάρο, εκπρόσωπος της UNHCR στην Ιταλία.

«Οι επιζώντες που μεταφέρθηκαν στο hotspot έφτασαν σε καλή κατάσταση υγείας. Φυσικά, υπήρχε εξάντληση και ψυχολογικά ήταν αρκετά συγκλονισμένοι», δήλωσε ο Ιμάντ Νταλίλ, επικεφαλής του κέντρου μεταναστών του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού στη Λαμπεντούζα.

Νωρίτερα, ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι συνολικά 56 άνδρες και τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν στην ακτή μετά το ατύχημα.

Η δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι έχει δεσμευτεί να εμποδίσει τα θαλάσσια ταξίδια μεταναστών από την Αφρική και έχει θεσπίσει μέτρα κατά των λαθρεμπόρων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων ποινών φυλάκισης, προτρέποντας τους συμμάχους να κάνουν το ίδιο.

Μελόνι: Ισχυρότερη δράση για την αναχαίτιση των παράνομων αφίξεων

Σε δήλωσή της, η Μελόνι εξέφρασε τη θλίψη της για την τραγωδία και είπε ότι καταδεικνύει την ανάγκη για ισχυρότερη δράση για την αναχαίτιση των παράνομων αφίξεων.

«Επομένως, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε αυτούς τους αδίστακτους διακινητές με τον μόνο δυνατό τρόπο: αποτρέποντας τις παράτυπες αναχωρήσεις και διαχειριζόμενοι τις μεταναστευτικές ροές», είπε.

