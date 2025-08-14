Ισραήλ: Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι συναντάται με τον ηγέτη του Κατάρ για τις συνομιλίες για τους ομήρους

Την ώρα που το Ισραήλ, η Χαμάς και οι μεσολαβητές μεταξύ των δύο πλευρών καταβάλλουν προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μετά το αδιέξοδο του τελευταίου γύρου συνομιλιών τον Ιούλιο, ένα νέο δημοσίευμα βλέπει το φως της δημοσιότητα, ενώ η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη εγκρίνει σχέδια εισβολής και κατάληψης της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ, η Χαμάς, οι ΗΠΑ και μερικές χώρες της Μέσης Ανατολής συναντώνται για να συζητήσουν μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον 22μηνο πόλεμο και να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που κρατούν τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα, τουλάχιστον 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Το Channel 12 μετέδωσε χθες ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στη Ντόχα.

Σήμερα, μια σαουδαραβική εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η Χαμάς δήλωσε στην Αίγυπτο ότι προσφέρει να αποσύρει τους μαχητές της σε συμφωνημένες τοποθεσίες και «να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της να κρατήσει ζωντανούς τους ομήρους», με αντάλλαγμα το Ισραήλ να αποσύρει τα δικά του στρατεύματά, να τερματίσει τον πόλεμο και να εγκαταλείψει οποιαδήποτε σχέδια για κατάληψη της Γάζας.

Συνάντηση Μπαρνέα – Αλ Θανί

Το Channel 12 αναφέρει ότι στη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ αλ-Θανί, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ναβίντ Μπαρνέα, επρόκειτο να τονίσει ότι το Ισραήλ δεν μπλοφάρει με το σχέδιό του να κατακτήσει τη Γάζα και σκοπεύει να το κάνει, εκτός εάν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, στην Ισπανία για να συζητήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: Times of Israel