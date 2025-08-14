Πούτιν: Παράθυρο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η οποία θα ενίσχυε την ειρήνη.

Ο Πούτιν πραγματοποίησε συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους και εκπροσώπους της ρωσικής ηγεσίας πριν από τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ στην Αλάσκα αύριο 15 Αυγούστου.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν είπε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ως στόχο τη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και συνολικά στον κόσμο, εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μακράν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Ο τελευταίος πυλώνας ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ των δύο χωρών είναι η New START, η νέα συνθήκη για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, η οποία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: Reuters