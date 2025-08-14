Π. Ιωακειμίδης στη «Ν»: Τα 3 σενάρια για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

Για τρία σενάρια σε σχέση με την έκβαση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου μίλησε μεταξύ άλλων ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Ιωακειμίδης, καλεσμένος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Review με τον Παύλο Πανταζόπουλο.

«Το καλό σενάριο είναι οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν να συμφωνήσουν στην εκεχειρία» ανέφερε περιγράφοντας την πιθανότητα τερματισμού του πολέμου και της κατάπαυσης του πυρός.

Ως «κακό σενάριο» περιέγραψε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών, το οποίο ουσιαστικά θα σήμαινε «την εκχώρηση των εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, κάτι που δεν μπορεί να αποδεχτεί ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ευρώπη».

Το τρίτο σενάριο θα μπορούσε να σημαίνει μια απλή ανταλλαγή απόψεων χωρίς απτά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια στάθηκε στον ρόλο της Ευρώπης σε ότι αφορά στην ενημέρωση του Αμερικανού ηγέτη. «Ας ελπίσουμε ότι η συνάντηση δεν θα καταλήξει σε ένα μεγαλειώδες φιάσκο», είπε κλείνοντας, ενώ περιέγραψε ως πιθανότερο να συμβεί το δεύτερο και το τρίτο σενάριο.