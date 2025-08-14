Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε η συνάντηση Στάρμερ – Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βλοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με φόντο την αυριανή κρίσιμη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναχώρησε από την Ντάουνινγκ Στριτ μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κίρ Σταρμερ.

Καθώς έφευγαν από το Νο 10, οι δημοσιογράφοι έθεσαν στους δύο άνδρες αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την αυριανή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά ο Σταρμερ και ο Ζελένσκι παρέμειναν σιωπηλοί.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με θερμό εναγκαλισμό των δύο ανδρών.

