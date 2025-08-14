Κρεμλίνο: Στις 22:30 το ραντεβού Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – Κεντρικό θέμα η διευθέτηση της «ουκρανικής κρίσης»

Λεπτομέρειες για την αυριανή συνάντηση στην Αλάσκα, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε η ρωσική πλευρά, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, την ώρα του ραντεβού.

Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα την κατά προσέγγιση ώρα έναρξης της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας) με κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν ένα τετ-α-τετ μόνοι με τους μεταφραστές τους, αλλά στη συνέχεια θα λάβει χώρα ευρύτερη συνάντηση με τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις δύο αποστολές.

Η διάρκεια των διαπραγματεύσεων «θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Υπάρχουν χρονικές παράμετροι, το πότε θα ξεκινήσουν, το πότε θα τελειώσουν θα εξαρτηθεί από τους προέδρους», δήλωσε σύμβουλος του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που μεταφέρουν τις λεπτομέρειες που διαρρέουν από την ρωσική πλευρά.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης «θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις από Πούτιν και Τραμπ όπου θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα της συνάντησής τους», πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Στην διευρυμένη συνάντηση θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του οικονομικού τομέα της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουσάκοφ, ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, και ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ αναμένεται να δώσουν το παρών στη σύνοδο κορυφής.

Οι δύο ηγέτες προβλέπεται να συνομιλήσουν για εμπορικά και οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν. «Διαφαίνεται ισχυρή δυναμική μεταξύ των δύο πλευρών», φέρεται να έχει δηλώσει.

Στην ατζέντα της συνάντησης συμπεριλαμβάνονται βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με την κρίση, πιθανότατα και το εδαφικό, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη Μόσχα.

Το κεντρικό θέμα της συνόδου κορυφής θα είναι «η διευθέτηση της ”ουκρανικής κρίσης”», όπως είπε ο Ουσακόφ, λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον ειδικό εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποχωρήσει από το Άνκορατζ της Αλάσκας «αμέσως μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων».