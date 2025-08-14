Ισπανία: Μαίνονται οι θηριώδεις πυρκαγιές – Τρεις νεκροί

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιφέρεια Καστίλλης & Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία, το τρίτο θύμα των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού στη χώρα.

«Σήμερα θρηνούμε ένα νέο θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετείχε στη δύναμη μάχης κατά των πυρκαγιών στην επαρχία Λεόν, ακριβέστερα στην περιφέρεια της Βαλντερία», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο περιφερειάρχης της Καστίλλης και Λεόν Νικάνορ Σεν Βέλεθ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία».

Ο υπουργός, ο οποίος χθες, Τετάρτη, το βράδυ ζήτησε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποστολή δύο Canadair, δήλωσε ότι συνολικά έχουν εκδηλωθεί 11 πυρκαγιές επιπέδου 2 (σε μια τετραβάθμια κλίμακα) και ότι αυτές οι τελευταίες «ανησυχούν» τις αρχές, «ιδιαίτερα στη Θαμόρα», στην περιφέρεια της Καστίλλης και Λεόν, όπου «έχει καεί σημαντική έκταση».

Ο συναγερμός πυρκαγιάς επιπέδου 2 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού, κυρίως του στρατού, καθώς και πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο στις πυρκαγιές μετά την ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, του θανάτου ενός άνδρα από σοβαρά εγκαύματα σε όλο το σώμα του σε δασική πυρκαγιά στο Τρες Κάντος, μια τοποθεσία που απέχει 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαδρίτης.

Στην Καστίλλη και Λεόν, έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους 9.000 άτομα, ενώ στη Γαλικία, οι πυρκαγιές στην Ουρένσε οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας τη νύχτα.

Συνολικά, 14 δρόμοι έχουν κλείσει σε Κάθερες, Θαμόρα, Λεόν, Παλένθια και Ουέλβα. Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα παράσχει στην Ισπανία δύο αεροσκάφη.

Άλλοι 2 νεκροί

Το βράδυ της Τρίτης, ένας 35χρονος εθελοντής έχασε επίσης τη ζωή του δίνοντας μάχη εναντίον πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Λεόν στην ίδια περιφέρεια (Castilla y Leon). Στην εστία αυτή υπάρχουν και τραυματίες αλλά και εγκαυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Η σειρά των πυρκαγιών συμπίπτει με ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίζεται σήμερα για 12η ημέρα, με όλες τις περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας, περιλαμβανομένων των βόρειων. Οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι 40 βαθμοί Κελσίου και τη νύκτα δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.