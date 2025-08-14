Ανεβαίνει η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, «κεφάλι» για AfD, Λε Πεν και Φάρατζ στις δημοσκοπήσεις

H Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει γίνει το πιο δημοφιλές κόμμα στη χώρα, σύμφωνα με μια εντυπωσιακή νέα δημοσκόπηση.

Αν γίνονταν τώρα εθνικές εκλογές, το 26% των Γερμανών θα ψήφιζε το AfD, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών και Στατιστικής Ανάλυσης Forsa.

Το αποτέλεσμα αυτό τοποθετεί το ακροδεξιό κόμμα μπροστά από το συντηρητικό μπλοκ του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, το οποίο υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 24% της πρόθεσης ψήφου.

Η πλειοψηφία των Γερμανών είναι δυσαρεστημένη με τη διακυβέρνηση του κ. Μερτς, με το 67% να δηλώνει ότι «δεν είναι ικανοποιημένο» με την απόδοσή του μετά από 100 ημέρες στην εξουσία, σύμφωνα με την έρευνα. Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία θα διεξαχθούν το 2029.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες αναφορικά με το μέλλον του κυβερνητικού συνασπισμού. Το 52% θεωρεί ότι η συμμαχία CDU/CSU και SPD θα αντέξει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029, αλλά το 43% «προβλέπει» ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.

Ακροδεξιό ρεύμα

Με την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν να προηγείται ήδη σαφώς στη Γαλλία, η γερμανική δημοσκόπηση είναι πιθανό να τροφοδοτήσει την ανησυχία μεταξύ των πιο… κεντρώων/παραδοσιακών ηγετών στην Ευρώπη.

Τα δεξιά λαϊκιστικά κόμματα έχουν σημειώσει ισχυρές επιδόσεις στις εκλογές τα τελευταία χρόνια, από την Πολωνία έως τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία έως τις Κάτω Χώρες. Στη Βρετανία, το λαϊκίστικο Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται επίσης στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, εν μέσω ευρείας δυσαρέσκειας του κοινού για την κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κίρ Σταρμερ.

Με πληροφορίες από Politico