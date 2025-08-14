Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις για δεύτερη ημέρα

Σε αναβρασμό βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η Σερβία, όπου διοργανώθηκαν αντικυβερνητικές πορείες αλλά και διαδηλώσεις από υποστηρικτές της κυβέρνησης, μετά από περίπου εννέα μήνες συνεχών διαμαρτυριών κατά του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το βράδυ της Τετάρτης συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές σε πάνω από δέκα σερβικές πόλεις και ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στη Νόβι Σαντ. Στην πόλη αυτή, στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

Διαδηλώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, κυρίως μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι της μιας και της άλλης πλευράς αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν αντικείμενα οι μεν στους δε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ζήτησε την «επιστροφή του νόμου και της τάξης», ενώ ο Βούτσιτς χαρακτήρισε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «κακούς», ένας σύνηθες χαρακτηρισμος της κυβέρνησης για τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Βέρμπας, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Βελιγραδίου, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στην πόλη όπου σημειώνονταν επεισόδια ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το δυστύχημα του Νόβι Σαντ

Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς δονούν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στη Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Τους τελευταίους σχεδόν εννιά μήνες, συγκεντρώσεις, κάποιες από τις οποίες προσέλκυσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, προβάλλουν τις απαιτήσεις να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για την τραγωδία εκείνη και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει τα αιτήματα αυτά και καταγγέλλει συνωμοσία υποκινούμενη από δυνάμεις του εξωτερικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές ως «τρομοκράτες», αν και οι διαμαρτυρίες από τον Νοέμβριο είναι σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Με μπροστάρηδες τους φοιτητές, οι διαδηλωτές ζητούν από τον Βούτσιτς να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει.