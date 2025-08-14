Logo Image

Η Αίγυπτος απαιτεί εξηγήσεις για την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ»

Κόσμος

Η Αίγυπτος απαιτεί εξηγήσεις για την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ»

sutterstock

Τι αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Αίγυπτος

Η διπλωματία της Αιγύπτου καταδίκασε χθες Τετάρτη την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ» και απαίτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.

Η Αίγυπτος «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και καταδικάζει αυτό που μεταδόθηκε από ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για το ούτως καλούμενο ‘μεγάλο Ισραήλ’. Ζήτησε διευκρινίσεις για το ζήτημα αυτό και το τι αντανακλά ως προς την πρόκληση αστάθειας, την απόρριψη της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και την επιμονή στην κλιμάκωση», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube