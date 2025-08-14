Με το παράξενο όνομα chikungunya – Η έκρηξη ενός ιού που «σκοτώνει» σπάνια αλλά φέρνει πολύ πόνο

Με ξέσπασμα κρουσμάτων chikungunya, μιας ασθένειας που μεταδίδεται από κουνούπια, παλεύει η Κίνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να εκδίδουν αυτόν τον μήνα ανακοίνωση προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για την ανάγκη ενισχυμένων προφυλάξεων.

Το επίκεντρο της επιδημίας στην Κίνα είναι η Φοσάν, μια πόλη σχεδόν 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Κρούσματα έχουν αναφερθεί στο κοντινό Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, καθώς και στην επαρχία Χουνάν, περισσότερα από 640 χιλιόμετρα βόρεια.

Κινέζοι υγειονομικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας — συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης drones για ψεκασμό κουνουπιών και της απελευθέρωσης χιλιάδων ψαριών που τρώνε προνύμφες σε λίμνες — καθώς η περιοχή βιώνει ένα καυτό καλοκαίρι με έντονες βροχοπτώσεις.

Ο ιός chikungunya, δεν είναι καινούρια ανακάλυψη. Εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 και στη συνέχεια σε άλλες αφρικανικές και ασιατικές χώρες, αλλά κρούσματα και επιδημίες έχουν πλέον αναφερθεί σε περισσότερες από 100 χώρες.

Σύμφωνα με το CDC, πάντως δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα στις ΗΠΑ από το 2019.

Πώς μεταδίδεται

Η νόσος Chikungunya προκαλείται από τον ομώνυμο ιό, ο οποίος μεταδίδεται στον άνθρωπο από δύο είδη κουνουπιών: το Aedes aegypti — κοινώς γνωστό ως κουνούπι κίτρινου πυρετού ή δάγκειου πυρετού — και το Aedes albopictus, ή ασιατικά κουνούπια τίγρης.

Μεγάλα ξεσπάσματα και σποραδικά κρούσματα έχουν αναφερθεί κυρίως στην Αμερική, την Ασία και την Αφρική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ μικρότερα ξεσπάσματα εμφανίζονται περιστασιακά στην Ευρώπη.

Τα κρούσματα έχουν πυκνώσει από το 2004, εν μέρει λόγω των ιικών μεταλλάξεων, ενώ η μετάδοση του ιού είναι πιο επίμονη σε χώρες όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχουν ακόμη μολυνθεί.

Πόσο μεταδοτικός είναι

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε ένα κουνούπι όταν τσιμπήσει ένα μολυσμένο άτομο. Ένα μολυσμένο κουνούπι στη συνέχεια μεταδίδει τον ιό σε τρίτους. Το ιικό φορτίο είναι υψηλότερο κατά την πρώτη εβδομάδα της ασθένειας, αναφέρει το CDC.

Δεν μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο, ούτε με βήχα ή φτέρνισμα ή μέσω της αφής, ανέφερε ο οργανισμός. Η εξάπλωση, ωστόσο, μπορεί να συμβεί μέσω μετάγγισης αίματος, χειρισμού μολυσμένου αίματος ή λήψης αίματος από μολυσμένο άτομο.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα πιο εμφανή συμπτώματα είναι ο πυρετός και ο πόνος στις αρθρώσεις, που συνήθως εμφανίζονται τρεις έως επτά ημέρες μετά τη μόλυνση, σύμφωνα με το CDC. Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, μυϊκό πόνο, πρήξιμο στις αρθρώσεις ή εξάνθημα. Ο ιός συχνά έχει λάθος διάγνωση δεδομένης της ομοιότητας των συμπτωμάτων του με τον δάγκειο πυρετό και τον ιό Ζίκα .

Η ασθένεια σπάνια είναι θανατηφόρα, με τους περισσότερους ασθενείς να αναρρώνουν εντός μιας εβδομάδας. Από τα 240.000 κρούσματα chikungunya, που αναφέρθηκαν μέχρι τον Ιούλιο, έχουν σημειωθεί μόνο 90 θάνατοι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή καρδιακές παθήσεις, διατρέχουν κίνδυνο πιο σοβαρών κρουσμάτων, αναφέρει το CDC.

Εξουθενωτικός πόνος και κίνδυνος αναπηρίας

Ωστόσο, ο πόνος στις αρθρώσεις που προκαλείται από την ασθένεια μπορεί να είναι εξουθενωτικός. Ο Peter Chin-Hong, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι ο πόνος στις αρθρώσεις και η αρθρίτιδα που προκαλούνται «μπορεί να αφήσουν τους ανθρώπους ανάπηρους για εβδομάδες, μήνες και ενδεχομένως χρόνια».

Πώς αντιμετωπίζεται η νόσος

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές. Δύο εμβόλια κατά του ιούείναι διαθέσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο από τα οποία εγκρίθηκε το 2023.

Κανένα από τα δύο δεν είναι διαθέσιμο στην Κίνα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της χώρας, η οποία βασίζεται σε προληπτικά μέτρα όπως η καραντίνα και η αναφορά κρουσμάτων από τα νοσοκομεία εντός μίας ημέρας.

Το CDC συμβουλεύει τους πολίτες να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά, να φορούν ρούχα με μακριά μανίκια και να παραμένουν σε χώρους με κλιματισμό.

Ο εμβολιασμός συνιστάται σε περίπτωση επίσκεψης σε περιοχή με έξαρση της νόσου ή σε χώρα με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης , ανέφερε ο οργανισμός.

