Logo Image

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Έχουμε κινητοποιήσει βοήθεια για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα μετά από αίτημά της»

Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Έχουμε κινητοποιήσει βοήθεια για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα μετά από αίτημά της»

REUTERS/Johanna Geron

Το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ διαβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε βοήθεια για τις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα, ενώ, επίσης, βρίσκεται στο πλευρό των υπόλοιπων κρατών – μελών της που είναι αντιμέτωπα με πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της ανέφερε

«Η μάχη μας με τις δασικές πυρκαγιές συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Έχουμε κινητοποιήσει βοήθεια για την Ελλάδα, μετά από σχετικό αίτημά της. Και προενταγμένοι πυροσβέστες συνδράμουν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

Όλες οι εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών στο liveblog της Ναυτεμπορικής

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube