Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Έχουμε κινητοποιήσει βοήθεια για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα μετά από αίτημά της»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ διαβεβαίωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε βοήθεια για τις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα, ενώ, επίσης, βρίσκεται στο πλευρό των υπόλοιπων κρατών – μελών της που είναι αντιμέτωπα με πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της ανέφερε

«Η μάχη μας με τις δασικές πυρκαγιές συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Έχουμε κινητοποιήσει βοήθεια για την Ελλάδα, μετά από σχετικό αίτημά της. Και προενταγμένοι πυροσβέστες συνδράμουν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

