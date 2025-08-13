Logo Image

ΝΥΤ: Η Ευρώπη μάχεται με θανατηφόρες πυρκαγιές – Αναφορά και στην Ελλάδα

Κόσμος

ΝΥΤ: Η Ευρώπη μάχεται με θανατηφόρες πυρκαγιές – Αναφορά και στην Ελλάδα

Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)

Πυκνώνουν οι αναφορές στον διεθνή Τύπο

Εκτενές τεπορτάζ στις πυρκαγιές που πλήττουν τον μεσογειακό Νότο φιλοξενούν οι Νew York Times.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, «από την Παρασκευή, ακραίες θερμοκρασίες έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης, τροφοδοτώντας πυρκαγιές που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους στις πυρκαγιές που μαίνονται και σήμερα Τετάρτη, σε Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί».

«Οι αρχές στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 62 αεροσκάφη, μαζί με αρκετά σκάφη του Λιμενικού, και προειδοποίησαν για μια “πολύ δύσκολη” μέρα που έρχεται σήμερα Τετάρτη», αναφέρουν ακόμη οι ΝΥΤ, ενώ αναμεταδίδουν και τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαθρακογιάννη.

